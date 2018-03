Origin Access: Warner Bros. Interactive Titel ab sofort in The Vault

PC 360 PS3 MacOS

Electronic Arts' PC-Abo-Programm Origin Access ist ab sofort um einige Titel des Publishers Warner Bros. Interactive erweitert worden. So findet ihr nun Spiele der Batman-Arkham-Reihe sowie der Lego-Batman-Serie in "The Vault". Im einzelnen handelt es sich um die folgenden Titel:

In den nächsten Wochen sollen dem Abo-Service noch weitere Spiele hinzugefügt werden:

The Witness (im Test, Note 7.5)

(im Test, Note 7.5) Out of the Park Baseball 19

Lost Castle

Bulletstorm – Lite

Wasteland 2 (im Test, Note 8.5)

Origin Access ist für 3,99 Euro im Monat oder 24,99 Euro im Jahr abschließbar und unkompliziert zum Ende des jeweils bezahlten Zeitraums kündbar. Abonnenten erhalten neben dem Zugriff auf mehr als 75 PC-Spiele auch 10 Prozent Rabatt auf Einkäufe bei Origin, dem Online-Store von Electronic Arts. Zur Zeit bietet der Publisher eine einwöchige, kostenlose Probe-Mitgliedschaft an. Den Link dazu findet ihr in den Quellenangaben.