The Division 2 befindet sich in Entwicklung

Rund zwei Jahre nach der Veröffentlichung von The Division (im Test: Note 8.5) ist nun sicher: Das Onlinespiel erhält einen Nachfolger. So waren kurzzeitig auf dem Ubisoft-Blog sowohl Logo als auch eine Nachricht von Julian Gerighty von Massive Entertainment, zu sehen. Darin äußert sich der Creative Director wie folgt:

Wir freuen uns sehr darüber bekanntgeben zu können, dass wir derzeit an Tom Clancy's The Division 2 arbeiten. Die Entwicklung wird von Massive Entertainment geleitet und durch eine enge Zusammenarbeit mit Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest und Ubisoft Shanghai vorangetrieben. The Division 2 wird auf einer aktualisierten Version der Snowdrop Engine basieren, die uns dabei helfen wird, unsere Ambitionen für diesen Titel entsprechend umzusetzen. Noch wichtiger ist aber, dass wir auch all die Erfahrung, die wir in den vergangenen zwei Jahren angesammelt haben, in diese Fortsetzung investieren können um sicherzustellen, dass alles gut läuft.