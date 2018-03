Ash of Gods: PC-Termin bekannt, Konsolenversion noch dieses Jahr

PC XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Der russische Entwickler Aurum Dust hat einen Release-Termin für sein kommendes rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel Ash of Gods bekanntgegeben. Der Titel wird demnach ab dem 23. März dieses Jahres für den PC via Steam erhältlich sein. Wie es zudem heißt, hat das Studio eine Partnerschaft mit dem Publisher Buka Entertainment unterzeichnet, der das Spiel noch im Laufe dieses Jahres für Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch veröffentlichen wird.

Die Geschichte des Spiels stammt vom Fantasy-Autor Sergey Malitsky und soll mit einer tiefgreifenden Handlung, kräftigen Dialogen und erinnerungswürdigen Charakteren aufwarten. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von drei verschiedenen Helden, die sich gemeinsam einer uralten Gefahr stellen müssen. Im Verlauf eures Abenteuers sollt ihr auch Entscheidungen treffen, die sich auf die zukünftigen Ereignisse auswirken. Durch das „Roguelike-Storytelling“ soll in Ash of Gods niemand vor dem Tod sicher sein, nicht mal die Hauptcharaktere.

Der Titel soll mit aufwändig handgezeichneten Illustrationen und Animationen aufwarten. Die Grafik von Ash of Gods wurde nach Angaben des Teams von den Werken von Ralph Bakshi (Der Herr der Ringe), den klassischen Disney-Animationsfilmen, sowie den Produktionen des erfolgreichen sowjetischen Studio Soyuzmultfilm (Die Schneekönigin) inspiriert. Für die musikalische Untermalung sorgt ein Soundtrack aus der Feder bekannter Komponisten, wie Adam Skorupa, Krzysztof Wierzynkiewicz und Michal Cielecki, deren frühere Arbeiten The Witcher, Bulletstorm, Painkiller, EVE Online, Call of Juarez und Shadow Warrior umfassen.