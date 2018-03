Ready at Dawn: The-Order-1886-Macher arbeiten an einem neuen AAA-Spiel

PS4

The Order 1886 ab 34,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bild stammt aus The Order 1886

Das Team von Ready at Dawn Studios arbeitet derzeit offenbar an einem neuen AAA-Spiel. Das geht aus den aktuellen Stellenausschreibungen des Entwicklers hervor. Bisher war lediglich bekannt, dass die Macher mit zwei Projekten beschäftigt sind. Eines davon ist die Ausweitung des Echo-Universums auf dem Virtual-Reality-Headset Oculus Rift. Beim anderen Titel handelt es sich um eine Umsetzung des Multiplayer-Brawlers Deformers für den chinesischen Markt.

Das neue dritte Projekt soll nach Angaben des Studios ein Third-Person-Titel werden. Eine Fortsetzung von The Order 1886 (Testnote: 6.5) solltet ihr allerdings nicht erwarten, denn laut Beschreibung basiert das AAA-Spiel auf einer komplett neuen IP. Wie weit der Titel in der Entwicklung fortgeschritten ist, geht aus den Ausschreibungen nicht hervor. Möglicherweise bekommen wir etwas davon im Rahmen der diesjährigen E3 zu sehen. Ob Ready at Dawn auch irgendwann eine Fortsetzung von The Order 1886 machen wird, bleibt abzuwarten.