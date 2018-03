Hellblade - Senua's Sacrifice kommt im April auf Xbox One [U]

PC XOne PS4

Update vom 25. März:

Jetzt ist es offiziell: Wie Ninja Theory via Twitter bekanntgibt, wird Hellblade - Senua's Sacrifice ab dem 11. April auch für die Xbox One (mit Anpassungen für die Xbox One X) erhältlich sein. Vorbestellungen sind demnach ab morgen möglich. Wer sich schon vorab oder in der ersten Woche nach Veröffentlichung für einen Kauf entscheidet, erhält einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent.

Ursprüngliche News vom 8. März:

Erschien Hellblade - Senua's Sacrifice (im Test: Note 7.0) ursprünglich nur für den PC und die PS4, könnte es demnächst auch den Weg auf die Xbox One finden. Erste Hinweise, dass der Titel auch auf andere Systeme kommt, lieferte kürzlich das australische Rating-Board. Dort wurde der Eintrag, dass es sich um ein PC- und PS4-Spiel handelt, auf die Angabe "Multi Platform" aktualisiert. Zudem wurde das Datum der Prüfung auf den 6. März 2018 geändert.

Die Organisation für Alterseinstufungen in Taiwan gibt mittlerweile präzisere Hinweise. Dort tauchte nämlich ein Eintrag auf, der eindeutig von einer Version für die Xbox One spricht. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die Umsetzung für die aktuelle Microsoft-Konsole von Ninja Theory angekündigt wird. Informationen zu einem Veröffentlichungstermin bleiben bisher aus.