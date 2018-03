Dark Quest 2: Taktik-RPG im Stil von Hero Quest

PC MacOS

Das rundenbasierte Taktik-RPG Dark Quest 2 hat kürzlich die Early-Access-Phase verlassen und ist nun als finale Version auf der Steam-Plattform erschienen. Der neue Titel von Entwickler Seal Games, ist von der Aufmachung stark von dem bekannten Brettspiel-Klassiker Hero Quest inspiriert. So kämpft ihr euch, wie bei der Vorlage, mit einer Auswahl von mehreren Helden (darunter Barbar, Zauberer, Zwerg oder Bogenschützin) durch eine Vielzahl an Dungeon-Szenarios, um am Ende eurer Quest einen gefährlichen Magier zu konfrontieren.

Dabei steuert ihr die einzelnen Charaktere eurer Party in isometrischer 3D-Ansicht durch die verschiedenen Gewölbe. Im rundenweise ablaufenden Kampf gegen die Schergen des bösen Zauberers setzt ihr diverse Spezialfähigkeiten ein und benutzt Tränke, um als Sieger aus den würfelbasierten Scharmützeln hervorzugehen. Nebenbei sammelt ihr fleissig Gold, um dieses später in der Stadt, die als euer Hauptquartier dient, für neue Fähigkeiten oder mächtigere Waffen auszugeben. Die Story-Kampagne könnt ihr auch gemeinsam im Koop-Modus bestreiten, ein mitgelieferter Editor gibt euch auf Wunsch zudem die Möglichkeit, eigene Abenteuer zu entwerfen und auf Steamworks zu veröffentlichen.

Den entsprechenden Launch-Trailer haben wir für euch unter der News zum Abruf eingebunden, mit diesem könnt ihr euch einen ersten Eindruck von der Optik und dem Gameplay des Indie-Titels verschaffen. Dark Quest 2 ist ab sofort auf Steam für PC und MacOS zum Preis von 7,99 Euro erhältlich.