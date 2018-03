Northgard: Vollversion verfügbar // Rabattaktion

PC Linux MacOS

Nach fast einem Jahr in der Early-Access-Phase auf Steam wurde das Wikinger-Echtzeit-Strategiespiel Northgard (im Indie-Check) kürzlich vom Entwickler Shiro Games als Vollversion veröffentlicht. Wie das französische Studio im Community-Update bekanntgegeben hat, wartet das Spiel nun mit einer Singleplayer-Kampagne auf, welche insgesamt elf Kapitel umfasst. Der Titel ist seit dem 7. März für PC (Windows) erhältlich und vor kurzem auch für Linux und MacOS erschienen.

In der Singleplayer-Kampagne (Rig's Saga) übernehmt ihr die Rolle von Rig, dem Sohn und Thronnachfolger des kürzlich ermordeten Wikinger-Hochkönigs. Auf der Suche nach dem Mörder, werdet ihr euch mit Hilfe der Gefolgsleute eures verstorbenen Vaters in das namensgebende Land Northgard begeben und dort ein neues Dorf aufbauen. Neben dem Einsammeln von Ressourcen, müsst ihr nicht nur gegen feindliche Clans kämpfen, sondern beispielsweise auch Drachen, Riesen oder Untoten Kriegern die Stirn bieten und euch gegen das harsche Wetter rüsten. Das Gameplay erinnert an die Siedler-Reihe, jedoch ohne auf Handelsrouten achten zu müssen. Ihr solltet aber dennoch immer eure Ressourcen im Auge behalten.

Neben vielen Anpassungen und Verbesserungen bestehender Features wurden auch sieben neue Umgebungen für den Einzel- sowie Multiplayermodus, drei neue Clans, ein überarbeitetes Kampfsystem und neue Achievements implementiert. In Ergänzung zu dedizierten Servern könnt ihr nun auch eigene Multiplayer-Partien hosten. Im Steam-Community-Update des Entwicklers heißt es weiterhin, dass die Spielbalance im Laufe der nächsten Monate noch etwas angepasst sowie ein neuer Multiplayer-Patch erscheinen wird.

Das Team von Shiron Games wird auch zukünftig am Titel weiterarbeiten und neue Inhalte liefern. Auf Steam könnt ihr Northgard aktuell für 20,99 Euro erwerben. Die Rabattaktion mit 25 Prozent auf den Normalpreis von 27,99 Euro läuft noch bis zum 14. März. Den Launch-Trailer zum Strategiespiel könnt ihr euch direkt hier anschauen.