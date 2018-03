The Witcher: Geralt wird dieses Jahr in einem anderen Spiel auftauchen

PC XOne PS4

Mit The Witcher 3 - Wild Hunt (Testnote: 9.0) und den beiden Erweiterungen Hearts of Stone (Testnote: 9.0) und Blood and Wine (Testnote: 9.5) hat der polnische Entwickler CD Projekt die Geschichte rund um Geralt von Riva zu einem Abschluss gebracht. Fans der Spielreihe werden den weißhaarigen Hexer aber noch dieses Jahr in einem weiteren Spiel sehen. Dies gab Marcin Momot, der Community Lead von CD Projekt RED, kürzlich via Twitter bekannt.

„Was wäre, wenn Gerald die Witcher-Spiele verlässt, um später in diesem Jahr erstmals in einem der kommenden Spiele aufzutauchen?“, so Momot in seinem Tweet. Welches Spiel das sein wird, wird zwar nicht verraten, ein Kandidat, der sehr wahrscheinlich erscheint, ist Bandai Namcos Soul Calibur 6 (im Anspielbericht), das letztes Jahr im Dezember für PC und Konsolen angekündigt wurde. Da es sich um ein waffenbasiertes Prügelspiel handelt, würde sich Geralt mit seinen beiden Schwertern gut als Gast-Charakter in das restliche Kampfroster einfügen.

Ein weiteres Spiel, in das Geralt gut reinpassen würde, wäre Capcoms Monster Hunter - World (Testnote: 9.0), denn Geralt ist schließlich ein professioneller Monsterjäger ... Zwar ist das Spiel bereits für die beiden Konsolen erhältlich, allerdings steht die PC-Version noch aus und es könnte sein, dass CD Projekt hier genau diese im Blick hat (vielleicht als Vorbestellerbonus?). Sobald die Entwickler diesbezüglich konkreter werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.