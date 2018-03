God of War: Limitiertes PS4-Pro-Bundle angekündigt

PS4

Sony hat ein limitiertes PS4-Pro-Bundle mit dem kommenden Action-Adventure God of War angekündigt. Dieses umfasst eine PS4 Pro mit 1 TB Festplattenspeicher in der Farbe Leviathan Grey (inspiriert von der Axt von Kratos), die auf der Oberseite mit dem Axt-Skilltree aus dem Spiel und dem Siegel der Huldra-Brüder verziert wurde. Die Vorderseite der Konsole wurden mit einem nordischen Design und Runen (jede für ein Reich) versehen. Seitens Sony-Interactive-Entertainment-Europe-Senior-Product-Manager Jayne Murphy heißt es dazu:

Beim Entwerfen der neuen Leviathan-Axt von Kratos war uns klar, dass sie nicht nur im Spiel eine wichtige Bedeutung haben wird, sondern auch für die Fans. Santa Monica Studio ist extrem stolz darauf, dass eine detaillierte Abbildung der Leviathan-Axt eine limitierte Auflage der PS4 Pro zieren wird. Wir haben unglaublich lange damit verbracht, sicherzustellen, dass diese PS4 Pro etwas ganz Besonderes wird – genauso, wie unsere ganz besonderen Fans das verdienen.

Dem Paket liegen außerdem ein DualShock 4 Wireless-Controller im passenden Design (ab dem 20. April auch separat erhältlich) und eine physische Version des Spiels in der „Day One Edition“ bei. Neben dieser limitierten Ausgabe wird es laut Sony noch einen normalen Bundle mit Spiel (auf Blu-ray) in der Standardfarbe Jet Black geben. Beide Bundles sollen in Kürze bei den teilnehmenden Händlern auftauchen. Zum Preis hat sich Sony bisher noch nicht geäußert.