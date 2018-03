Switch: Einsatz von Goldmünzen bei eShop-Käufen ab sofort möglich

Switch

Bereits seit dem Release der Nintendo Switch vor einem Jahr wurden euch auf eurem My-Nintendo-Konto Goldmünzen für Käufe gutgeschrieben. Diese konntet ihr im Belohnungsprogramm zwar bereits seit geraumer Zeit eintauschen – allerdings nur gegen Rabatt-Coupons von bestimmten 3DS- und WiiU-Spielen. Belohnungen speziell für Switch-Besitzer blieben jedoch aus. Seit gestern könnt ihr eure gesammelten Münzen jedoch auch direkt im eShop der Switch einsetzen und somit den Kaufpreis verringern. Eine Goldmünze entspricht dabei 1 Cent.

Um neue Münzen zu sammeln, reicht es bei Spielen aus dem eShop schon aus, sie einfach zu kaufen. Seid ihr für das Belohnungsprogramm registriert und ist euer Account auf der Konsole mit eurem My-Nintendo-Profil verknüpft, werden euch in dem Fall automatisch 5 Prozent des Kaufpreises in Münzen gutgeschrieben.

Bei Käufen von Retailspielen verdient ihr hingegen deutlich weniger Punkte – vermutlich, weil hier die Möglichkeit besteht, Spiele wieder zu verkaufen oder sie günstiger und gebraucht zu beziehen. In diesem Fall wird euch lediglich 1 Prozent des Kaufpreises im eShop zugeteilt. Außerdem müsst ihr hierfür bei eingelegtem Modul im Hauptmenü der Switch mit der Plus-Taste das Spiel auswählen und dort unter My Nintendo-Belohnungsprogramm die Punkte manuell einlösen.

Wie hoch euer aktueller Kontostand ist, könnt ihr jederzeit einsehen. Klickt im eShop auf der Switch rechts oben einfach auf euren Avatar. Zudem wird euch unter dem Kaufpreis von Spielen angezeigt, wie viele Goldmünzen ihr erhaltet. Zuletzt noch eine wichtige Info: Die Goldmünzen sind nur ein Jahr lang gültig und verfallen dann jeweils zum nächsten Monatsende – zu viel Zeit mit dem Sparen auf ein bestimmtes Spiel solltet ihr euch daher nicht nehmen. Habt ihr bei der Switch beispielsweise gleich zu Release zugeschlagen und dort für The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5) oder andere Launchtitel Goldmünzen verdient, könnt ihr sie noch bis Ende dieses Monats einlösen.