State of Decay 2: Termin, Preis, Ultimate Edition, Gameplay [Update]

PC XOne

Update vom 8. März 2018, um 12:12 Uhr

Inzwischen wurde ein 25 Minuten langes Gameplay-Video via IGN-First nachgereicht, das den Koop-Modus des Spiels demonstriert. Den Clip könnt ihr euch direkt auf YouTube anschauen.

Ursprüngliche Meldung vom 7. März 2018, um 10:45 Uhr

Microsoft Studios hat über die Xbox Wire den Release-Termin für State of Decay 2 (im gamescom-Bericht) bekannt gegeben. Das kommende Open-World-Zombie-Survival-Spiel wird demnach ab dem 22. Mai dieses Jahres in einer ungekürzten Fassung für PC und die Xbox One veröffentlicht. Der Titel erscheint als Teil des „Play anywhere“-Programms. Das bedeutet, dass ihr nur einmal für eine PC- oder Xbox-Fassung zahlt und das Spiel dann auf beiden Plattformen spielen könnt. Eure Fortschritte werden dabei zwischen den beiden Systemen synchronisiert. Mit dem Release wird der Titel auch im Xbox-Game-Pass-Abonnement verfügbar sein.

Neben der Standardversion des Spiels, die hierzulande zum Preis von 29,99 Euro angeboten wird, wird es noch eine Ultimate Edition für 49,99 Euro geben. Letztere gewährt euch einen Frühzugang zum Spiel, so dass ihr schon am 18. Mai loslegen könnt. Zudem erhaltet ihr Sofortzugang zu den beiden DLCs Unabhängigkeits-Paket und Morgengrauen-Paket, die später auch separat erhältlich sein werden. Das Unabhängigkeits-Paket bringt zusätzliche Fahrzeuge, Waffen und Ausrüstung ins Spiel, während das Morgengrauen-Paket einen neuen Spielmodus (samt einer neuen Karte, neuen Belagerungsmöglichkeiten und neuen Missionen), sowie einen Horde-Modus enthält. Außerdem erhaltet ihr einen Download-Gutschein für die Konsolenversion von State of Decay: Year-One Survival Edition (Downloadgröße 25 GB).

State of Decay 2 kann bereits vorbestellt werden. Frühkäufer werden mit exklusiven (bisher nicht näher bekannten) Ingame-Items belohnt. Auch wurde heute die Pre-Load-Phase für den Titel gestartet. Im Laufe des Tages will der Entwickler Undead Labs einen neuen Gameplay-Trailer zum Spiel veröffentlichen. Über IGN-First wurde dazu ein kurzer Teaser präsentiert.