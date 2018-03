Far Cry 5: Season Pass im Video vorgestellt

PC XOne PS4

Anfang Februar stellte Ubisoft die Season-Pass-Inhalte für Far Cry 5 (Preview) vor. Insgesamt drei individuelle Geschichten wird es zu spielen geben: Hours of Darkness spielt im Vietnamkrieg, Dead Living Zombies lässt euch gegen Horden von Zombies in sieben verschiedenen B-Movie-Szenarien antreten und in Lost on Mars werdet ihr gegen Arachniden auf dem roten Planeten kämpfen. Diese drei Episoden nehmen sich wie auch Far Cry 3 - Blood Dragon (Testnote 7.0) nicht allzu ernst, wie der Trailer bereits am Anfang verrät. Zu guter Letzt werden Season-Pass-Käufer die Far Cry 3 - Classic Edition vier Wochen früher kostenlos spielen können, bevor es zum Einzelkauf angeboten wird.

Darüber hinaus wurden weitere Zusatzinhalte im Trailer gezeigt, die auch für nicht Season-Pass-Besitzer zur Verfügung gestellt werden. Far Cry Arcade wird euch erlauben, eigene Level für Multiplayer und Singleplayer zu kreieren, mit vielen vorgefertigten Assets. Dieser Modus wird sofort bei der Veröffentlichung des Spiels zur Verfügung stehen. Außerdem soll es viele Live-Events mit neuen Herausforderungen geben, in denen ihr exklusive Skins für eure Waffen und Fahrzeuge freischalten könnt. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter diesen Zeilen anschauen.

Far Cry 5 wird ab dem 27. März für PC, Xbox One und Playstation 4 im Handel und digital erhältlich sein. Der Season-Pass wird mit 29,99 Euro zu Buche schlagen und ist bereits für 89,99 Euro in Far Cry 5: Gold Edition enthalten. Wie viel ihr für den Einzelkauf der Zusatzinhalte bezahlen müsst, ist derzeit noch nicht bekannt.