Steam-Midweek-Madness mit The Surge, Dead Cells und mehr

Steam bietet diese Woche im Rahmen der Midweek-Madness-Aktion das Action-Adventure The Surge (Testnote: 8.0) und das Roguelike-Rollenspiel Dead Cells (Early Access) zu reduzierten Preisen an. Darüber hinaus gibt es noch Rabatte auf weitere Titel, wie Osiris - New Dawn (Early Access), Car Mechanic Simulator 2018, Superflight, Empire - Total War, How to Survive 2 und mehr. Als Tagesangebot wurde Human Resource Machine im Preis reduziert. Hier ein paar Beispiele aus dem Store (mehr findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):