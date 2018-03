The Council: Erste Episode "Die Verrückten" erscheint am 13. März // Trailer

PC XOne PS4

Die erste Folge des Episoden-Adventures The Council mit dem Titel "Die Verrückten" soll am Dienstag nächster Woche, den 13. März, für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Dies gaben Publisher Focus Home Interactive und die Entwickler von Big Bad Wolf jetzt bekannt. Erst im Februar dieses Jahres war der Release, des im späten 18. Jahrhundert angesiedelten Story-Adventure rund um Geheimbünde und historische Persönlichkeiten, zwecks finalem Feinschliff, am anvisierten Erscheinungstag um ein paar Wochen verschoben worden.

In The Council verkörpert ihr Louis de Richet, Mitglied einer geheimen Gesellschaft. Als dieser werdet ihr vom mysteriösen Lord Mortimer auf seine private Insel vor der Küste Englands eingeladen. Die Offerte des Adligen, ihn auf seinem Eiland zu besuchen, nehmt ihr mit eurem Alter-Ego Louis gerne an, wollt ihr doch ergründen, was mit eurer Mutter geschah, die eines Tages plötzlich von dort verschwand. Mit Informationen und Hilfe könnten euch dabei die weiteren Gäste seiner Lordschaft beistehen, zu denen Autoritäten dieser Zeit wie zum Beispiel Napoleon Bonaparte und George Washington gehören, wenn ihr die Sache richtig angeht.

Zum Kern des Spiels soll das Social-Influence-System gehören, mittels dessen ihr die anderen Figuren manipulieren könnt, um so den Verlauf der Geschehnisse zu beeinflussen. Einen ersten Eindruck sowie eine Einführung in die Mechanik des Spiels geben euch die Entwickler in ihrem Video "Rethinking Narrative Adventure", das ihr euch gleich unter dieser News anschauen könnt. Geplant sind vier weitere Episoden, die im Verlauf dieses Jahres in "regelmäßigen" Abständen erscheinen sollen.