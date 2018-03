Kingdom Come - Deliverance: XOne-Upd. 1.25 ist da, PC-Upd. 1.3 bald

PC XOne PS4 Linux MacOS

Warhorse Studio arbeitet weiterhin fleißig daran, die Fehler und Probleme, die in der im letzten Monat veröffentlichten Release-Version von Kingdom Come - Deliverance (im Test) entdeckt wurden, zu beheben. Wie der Entwickler nun bekannt gab, kann das Update 1.25 für die Xbox-One-Version des Rollenspiels heruntergeladen werden. Der Patch, der schon vor einiger Zeit für den PC veröffentlicht wurde, ist rund 400 MB groß und fixt unter anderem den Fehler mit der RT-Schultertaste, die öfter mal im Kampf aussetzte und beseitigt unter anderem Probleme in den Quests mit Hans Capon, sowie in der Mission „Rotschopf in der Klemme“.

Das Update 1.3 für den PC sollte bereits letzte Woche veröffentlicht werden, wurde aber bekannterweise wegen überraschender Probleme nach hinten verschoben. Wie der Studio-CEO Daniel Vávra kürzlich auf seinem Twitter-Account verriet, wurde der Patch inzwischen fertiggestellt. Einen Release-Termin nannte der Macher dafür aber noch nicht.