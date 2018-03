Life is Strange: Vorstellung des nächsten Teils in kommenden Monaten

PC XOne PS4

Am gestrigen Montag haben Deck Nine und der Publisher Square Enix mit „Lebewohl“ die versprochene Bonus-Episode zu Life is Strange - Before the Storm (im Test) veröffentlicht. Der Launch wurde von einem Trailer begleitet, den ihr euch weiter unten anschauen könnt. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass der im Mai letzten Jahres angekündigte dritte Teil der Serie in naher Zukunft enthüllt wird. In dem offiziellen Statement heißt es dazu:

Wir freuen uns nun auf die kommenden Monate, wenn Michel Koch und das Team von Raoul Barbet bei Dontnod wieder zurückkehren, um uns eine neue Geschichte und die neuen Charaktere des nächsten Life-is-Strange-Spiels zu präsentieren.

Anders als das Prequel Before the Storm, das von Deck Nine entwickelt wurde, entsteht der dritte Teil wieder bei Dontnod Entertainment, dem Studio hinter dem ersten Life is Strange (Testnote: 8.0). Einen genaueren Zeitraum, wann es soweit sein wird, gab Dontnod noch nicht bekannt. Möglicherweise wird das Studio die diesjährige E3 für eine Vorstellung nutzen.