Aus aktuellem Anlass erscheint der Montagmorgen-Podcast heute mit einer etwas größeren Verzögerung: Wir hatten gleich am frühen Morgen Besuch von Creative Assembly, die den neuen Total War-Ableger Total War Saga - Thrones of Britannia im Gepäck hatten. Was es dort Neues gibt, erfahrt ihr nicht nur demnächst in einer Vorschau, sondern schon jetzt im Montagmorgen-Podcast. Jörg hat den Community Manager James Given zum Interview gebeten.

Alle Themen im Überblick:

00:27 GamersGlobal wünscht einen guten Morgen

00:59 Christoph ist in Kingdom Come - Deliverance (im Test: Note 8.0) versackt, ...

01:49 ... ist nach der ersten Stunde in Owlboy (im Test: Note 7.5) noch nicht überzeugt...

02:24 ... und hat sich nach zwölf Jahren doch noch den Xbox-Titel Black angesehen

angesehen 03:28 Ausgerechnet Jörg muss Christoph etwas von Monologen erzählen

03:45 Der GG-Chefredakteur freut sich schon auf neue Kingdom-Come-Erlebnisse ...

04:50 ... und verrät, was er von Into the Breach (im Test) hält

08:32 Jörg hat der Ehrgeiz gepackt: Schafft er das "30 Minuten"-Achievement?

10:24 Und schon sind wir mitten in der Vorschau. Außerdem diese Woche auf GamersGlobal: Die Folgen 4, 5 und 6 des Kingdom-Come-Letsplay, der PSVR-Shooter Bravo Team im Test, Fortnite Battle Royale in der Stunde der Kritiker und die GG-Tanzshow mit Just Dance 2018

15:57 Das Thema der Woche: Total War Saga - Thrones of Britannia. Ein dreiköpfiges Sega/Creative-Assembly hat uns mit einer Vorversion besucht und uns das Spin-off ausführlich vorgestellt beziehungsweise selber spielen lassen. Danach hat Jörg natürlich die Chance genutzt und den Community Manager James Given vors MoMoCa-Mikrofon gezerrt. Rund 17 Minuten unterhalten sie sich über die die Fraktionen, das überarbeitete Provinz- und Recruitment-System und die KI des neuen Total-War-Ablegers. Das Interview wird auf Englisch geführt. Jörg fasst das Gesagte jedoch regelmäßig auf Deutsch zusammen.

33:12 Crizzo erinnert uns per Fangfrage daran, das GG-Profil aktuell zu halten

34:42 vgamer85 möchte wissen, wie viele Stunden wir auf der Kingdom-Come-Uhr haben

35:44 DarthBubi hätte gerne einen Kontrollbesuch bei Elite Dangerous (im Test: Note 7.0)

37:10 Jonas -ZG- erkundigt sich nach den aktuellen Premiumzahlen

erkundigt sich nach den aktuellen Premiumzahlen 38:23 Bis nächste Woche!

