Kingdom Come - Deliverance: Forbes-Artikel nennt Entwicklungskosten

Dass das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance (Testnote: 8.0) sich, trotz diverser Bugs und Probleme beim Release, auf der Erfolgsspur befindet, haben wir bereits berichtet. So meldete der Entwickler Warhorse Studios im vergangenen Monat, dass sich der Titel inzwischen mehr als eine Million Mal verkaufte (Stand 22. Februar 2018). Doch wie profitabel ist das Spiel für die Macher wirklich? Ein Artikel in der aktuellen Ausgabe der tschechischen Forbes, das sich um den Game Director Daniel Vávra dreht, erwähnte die Entwicklungskosten des Spiels.

Demnach sollen diese bei insgesamt 750 Millionen tschechischen Kronen (umgerechnet etwa 29.5 Millionen Euro) liegen. Die Summe umfasst neben dem eigentlichen Entwicklungsbudget auch die Kosten für das Marketing, die vom Publisher Deep Silver (inzwischen von THQ Nordic aufgekauft) getragen wurden. Ob die 1,2 Millionen Euro, die Warhorse Studios via Kickstarter eingenommen hatte, ebenfalls berücksichtigt wurden, geht aus dem Artikel nicht hervor.

Laut GfK Entertainment konnte das Spiel nach dem Release in den europäischen Ländern, wie Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Italien, Frankreich, Großbritannien und Skandinavien, sowie auch in den Benelux-Staaten den ersten Platz in den Verkaufscharts erklimmen. Bedenkt man, dass der Titel hierzulande je nach Plattform für rund 40 bis 60 Euro angeboten wird und das Spiel auch in verschiedenen Sondereditionen erschien, dürfte das Studio mit einer Million Verkäufen zumindest die Entwicklungskosten wieder gedeckt haben.