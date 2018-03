20 Jahre Starcraft: Blizzard feiert mit Events und Spielebelohnungen

PC MacOS

Die Strategieserie Starcraft wird 20 Jahre alt. Der Entwickler Blizzard Entertainment feiert das Franchise-Jubiläum mit zahlreichen Log-In- und Event-Belohnungen in seinen aktuellen Spielen. Wer sich im Zeitraum zwischen dem 6. März und dem 3. April dieses Jahres in Starcraft Remastered (im Anspielbericht), Starcraft 2 (Testnote: 9.5), Diablo 3 (Testnote 9.0) oder Overwatch (Testnote: 9.5) einloggt, kann folgende Boni abstauben:

Starcraft Remastered - Besonderer Skin für die Benutzeroberfläche

Starcraft 2 - Besondere Skins für die Benutzeroberfläche (alle Spezies), Porträt und Decal

Diablo 3 - Schwerer Kreuzer „Die Rache der Liga“ als Gefährte

Overwatch - Skin „Sarah Kerrigan“ für Widowmaker

Loggt ihr euch zwischen dem 27. März und 7. April in Heroes of the Storm ein, erhaltet ihr zudem Porträts für Protoss, Terraner und Zerg. Darüber hinaus könnt ihr zwischen dem 31. März und 6. April in World of Warcraft die Heldentat „Ein Salut für Starcraft“ erhalten, wenn ihr ein Haustier mit dem Befehl /salute begrüßt. Dabei muss es sich beim ausgewählten Haustier um Zergling, Gurgli, Berstling oder Zeradar handeln. Und wenn ihr zwischen dem 21. und 25. März in Hearthstone - Heroes of Warcraft vorbeischaut und das von Starcraft inspiriertes Kartenchaos spielt, werdet ihr mit drei Kartenpackungen aus Hearthstone: Kobolde & Katakomben belohnt.

Des Weiteren werden am 30. und 31. März in einem Livestream auf Twitch einige bekannte Persönlichkeiten aus Starcraft den Geburtstag der Serie feiern. Am 31. März wird überdies mit „Starcraft is Life - A Celebration“ eine Dokumentation erscheinen, in der einige der größten Fans der Serie auf ihre besonderen Momente in den vergangenen 20 Jahren zurückblicken.