3DS

Dorothy geht unter Tage auf Schatzsuche.

Alte Liebe rostet nicht

Die HD-Version (rechts) von Steamworld Dig 2 zum Vergleich.

Nur noch fünf Minuten

Knuffige Rostkübel

Abwechslungsreich und farbenfroh ist Steamworld Dig 2.

Fazit

2D-Plattformer

Solospiel

Für Anfänger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 22.2.2018 für 19,99 Euro

In einem Satz: Steampunk-Bergbau mit eingebauter Suchtspirale.

In dieser Rubrik stellen wir euch regelmäßig interessante eShop-Spiele vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Um den eShop-Check kümmern sich unsere UserundDem Göteborger Studio Image & Form gelang im Jahr 2013 mit Steamworld Dig (PSN-Check) auf dem Nintendo 3DS der Durchbruch. Das stimmungsvoll inszenierte Steampunk-Abenteuer um Blechbubi Rusty wusste Spieler wie Kritiker gleichermaßen zu überzeugen und wurde später auch für die aktuellen Heimkonsolen sowie den PC umgesetzt. Vier Jahre später ging der Nachfolgerden umgekehrten Weg und erschien erst im Nachgang für den Nintendo-Handheld. Wir sind auf dem 3DS zur ersten Schicht unter Tage angetreten und berichten euch, ob wir dabei auf Handheldgold gestoßen sind.Steamworld Dig 2 ist eine konsequente Fortsetzung der Kategorie "Höher, Schneller, Weiter" und poliert die bekannte Erfolgsformel des Vorgängers auf Hochglanz. Die Ereignisse des ersten Teils werden gleich zu Beginn für Neuankömmlinge zusammengefasst, aber im Prinzip ist die Hintergrundgeschichte nur ein Vehikel für die suchterzeugende, in Teilen dem Klassikerentliehene, Spielmechanik.Wir lenken die Geschicke der koketten Roboter-Dame Dorothy und buddeln uns auf der Suche nach Rusty, dem Held des ersten Teils, immer tiefer in das Erdreich unter der Western-Stadt El Machino. Ausgestattet mit einer schäbigen Spitzhacke, einem kleinen Rucksack sowie einer ausgedienten Grubenlampe bahnen wir uns einen Weg durch das Gestein. Dabei halten wir stets die Augen nach funkelnden Edelsteinen und wertvollen Erzen offen, die wir beim örtlichen Juwelier in bare Münze umwandeln können. Das sauer verdiente Geld investieren wir sogleich in bessere Ausrüstung, um einerseits noch effizienter die Bodenschätze zu Tage zu fördern und anderseits ganz neue Bereiche zu erschließen.Wie im Rollenspiel-Klassikerist die nächste Verbesserung stets nur wenige Spielminuten entfernt. Kaum sind die fehlenden Goldstücke für die bessere Lampe gefunden, ist auch schon der größere Rucksack zu einem Teil finanziert. "Nur noch fünf Minuten" heißt das treibende Mantra. Neu sind hingegen die Modifikationen, mit denen sich das Hab und Gut – die notwendigen Zahnräder als weitere Spielwährung vorausgesetzt – zusätzlich verbessern lässt. Ein weiteres Novum betrifft die Ausrüstungsgegenstände. Diese sind zum Teil an ein bestimmtes Erfahrungslevel geknüpft, dass wir nur durch die Keilerei mit (Boss-)Monstern steigern. Die Auseinandersetzungen in den Stollen wurden somit gegenüber dem Vorgänger etwas aufgewertet.Auf der Suche nach Rusty stoßen wir immer wieder auf versteckte Höhlen voller Schätze und zwingend notwendige Ausrüstungsgegenstände. So ist nicht jede Region der riesigen Welt unter Tage von Beginn an zugänglich. Große Schluchten scheinen zunächst unüberwindbar, und auch manche Gesteinsart zeigt sich von der Spitzhacke reichlich unbeeindruckt. Unter der Haube werkelt ein lupenreiner Metroidvania-Mechanismus, der die komplette Unterwelt erst peu à peu freigibt. Abermals sind bereits erschlossene Gebiete per Portal verbunden, sodass die Reise auch über größere Strecken hinweg verhältnismäßig schnell und komfortabel ausfällt. Das gleiche könnte man auch von den Rätseln behaupten, die ähnlich dem Vorgänger eher seicht ausfallen.Auch in Sachen Präsentation haben die Pixel-Künstler von Image & Form nichts anbrennen lassen und liefern abermals eine tolle Mixtur aus Western- und Steampunk-Elementen ab. Die Entwickler haben von allem ein bisschen mehr ins Spiel gepackt. Die Spielwelt ist farbenfroher und detaillierter geraten, es gibt mehr Dialoge der skurrilen Roboter zu lesen, und die deutsche Übersetzung ist von Beginn an dabei. Nichtsdestotrotz flimmert das Geschehen butterweich mit 60 Bildern pro Sekunde über den Bildschirm, selbst wenn die 3D-Funktion des Handhelds aktiviert ist. Der dezente Effekt verleiht dem Geschehen eine gewisse Plastizität, ohne aufdringlich zu wirken.Nach dem Platformer Steamworld Dig und dem rundenbasierten Steamworld Heist (eShop-Check) hätten wir vielleicht einen weiteren Genrewechsel der Göteborger Entwickler begrüßt, aber angesichts der Qualität von Steamworld Dig 2 ist das Jammern auf hohem Niveau. Die Rückkehr in das Dampf-getriebene Bergbauuniversum ist auch auf dem 3DS-Handheld rundum gelungen, zumal dessen Erfolgsformel behutsam erweitert wurde. Stets hält uns das Spiel die sprichwörtliche Karotte in Form eines neuen Items oder Spielabschnitts vor die Nase, sodass wir einfach nicht Nein sagen können.