Far Cry 5: Mit Mikrotransaktionen, aber ohne Lootboxen

Der kommende Ego-Shooter Far Cry 5 (Preview) wird mit Mikrotransaktionen aufwarten. Dies hat Ubisoft gegenüber den US-Kollegen von PC Gamer bestätigt, nachdem diese im Rahmen einer Anspielsession im Spiel auf die Ingame-Währung in Form von Silberbarren („Silver Bars“) gestoßen waren. Wie ein Sprecher auf die Anfrage der Redaktion bestätigte, werdet ihr die Silberbarren dazu verwenden können, um kosmetische Gegenstände zu erwerben.

Der Onlineshop war in der vorliegenden Anspielversion noch nicht integriert, weshalb noch keine Details zu den Preisen vorliegen. Fest steht allerdings, dass der Shop Waffen- und Fahrzeuge-Skins, sowie verschiedene Outfits für die Spielwährung anbieten wird. Auch wird es die Möglichkeit geben, die besagten Silberbarren für echtes Geld zu erwerben, was für die Spieler gedacht ist, die sich nicht mit der Suche nach den Barren aufhalten und die Skins sofort nutzen wollen. Auf Lootboxen und das damit verbundene Zufallsprinzip hat man allerdings verzichtet. Ihr werdet also stets wissen, für was ihr eure gesammelte Spielwährung (oder echtes Geld) ausgebt. Far Cry 5 wird am 27. März für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.