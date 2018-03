Naruto Shippuden Trilogy: Termin für den Westen und Trailer

360 PS3

Zu Beginn dieser Woche kündigte Bandai Namco Entertainment eine Umsetzung der Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm Trilogy für die Nintendo Switch an und gab gleichzeitig bekannt, dass diese in Japan ab dem 26. April 2018 erhältlich sein wird. Nun bestätigte der Publisher via Twitter, dass der angegebene Termin auch für den westlichen Markt gilt. Der Release hierzulande soll ausschließlich digital als Download erfolgen.

Mit der Bestätigung der westlichen Veröffentlichung wurde auf YouTube auch ein erster Trailer online gestellt, der die Naruto Shippuden - Ultimate Ninja Storm Trilogy auf der Hybrid-Konsole zeigt. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: