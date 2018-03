Final Fantasy 15: Händler deutet eine mögliche Switch-Version an

PC XOne PS4

Erscheint Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5) demnächst auch für die Switch? In einem Werbevideo von Gamestop TV zur geplanten „Royal Edition“ des Spiels wurde Nintendos Hybrid-Konsole zumindest mit an der Seite der Xbox One und der PS4 als unterstützte Plattform aufgelistet. Der Hinweis darauf kam von dem Twitter-Account „adam is at home“, auf dem auch ein entsprechender Schnappschuss als Beweis verlinkt wurde. Zwar wurde der Tweet inzwischen wieder entfernt, die Website Comic Book hat aber eine Kopie des Bildes gesichert.

Offiziell wurde eine Umsetzung für die Switch bisher noch nicht von Square Enix bestätigt. Ob Gamestop hier mehr weiß, oder es sich schlicht um einen Fehler handelt, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen. In den vergangenen Monaten zeigte sich der japanische Entwickler und Publisher der Möglichkeit gegenüber offen, den Titel auch für die aktuelle Nintendo-Konsole zu bringen. Wie der Director Hajime Tabata schon im September vergangenen Jahres im Interview mit Eurogamer.net verriet, untersuche das Team intern, ob eine solche Umsetzung technisch machbar wäre. Man habe die entsprechenden Tests dazu abgeschlossen und befinde sich in der Diskussion mit Nintendo darüber, wie man das Spiel auf der Switch realisieren könnte.

Wie Tabata allerdings schon damals andeutete, wären aufgrund der Hardwareeinschränkungen der Konsole einige Änderungen nötig. Sollte also tatsächlich eine Switch-Version kommen, dürfte sich diese stark von der Fassung auf den anderen Plattformen unterscheiden.