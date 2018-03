Hin und wieder mal, vor allem für typische "Zwischendurch-Titel" 27% Für Casual-Games habe ich nichts übrig, und für alles andere ist mir der Screen zu klein 26% Wenn es mobiles Gaming sein muss, dann bitte auf 3DS, Vita oder Switch 25% Ich zücke mein Smartphone immer wieder für Spiele, aber hauptsächlich unterwegs 8% Ich besitze kein Smartphone 6% Ja klar: ich zocke gerne auf dem Smartphone und egal wo 4% Ich spiele gerne auf dem Smartphone, aber am liebsten zuhause 3%

Ergebnis: Wenn das Smartphone bei unseren Nutzern zum Spielen genutzt wird, dann vor allem für kleinere Titel, die sich für eine kleine Runde zwischendurch eignen – 27 Prozent der Teilnehmer entschieden sich für diese Antwortmöglichkeit. 25 Prozent hingegen bevorzugen im mobilen Spielesektor richtige Handhelds wie den 3DS. 26 Prozent können nichts mit den meisten Smartphone-Spielen anfangen und / oder finden den Bildschirm zu klein.Ursprüngliche News: Als Ende der 90er und Anfang der 2000er Handys immer massentauglicher wurden, waren Spiele der Markezwar durchaus üblich, technisch aber in der Regel auch schon das höchste der Gefühle. Spätestens als wenige Jahre darauf die Smartphones ihren Siegeszug antraten, wurden die mobilen Spiele zumindest optisch immer aufwendiger. Aufgrund der Tatsache, dass es den Touchscreengeräten an haptischen Eingabemethoden fehlt, hat sich der Markt aufgeteilt: Es gibt die typischen Handyspielchen nach dem Match-3- oder One-Touch-Control-Prinzip, dann die Titel, die aufgrund ihres Konzepts – beispielsweise Brettspielumsetzungen oder Rundenstrategie – sowieso bestens für Touchscreens geeignet sind sowie die "Auf Teufel komm raus"-Umsetzungen, ob die Steuerung nun funktioniert oder nicht.In der heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch jedoch zunächst einmal unabhängig vom Typ des Spiels von euch wissen, ob ihr generell euer Smartphone zum Spielen nutzt. Ob ihr dabei jede Woche einen Fünfer im AppStore lasst oder ausschließlich auf kostenlose Spiele (auch klassisches Free-to-play) zurückgreift, ist für die Beantwortung der Umfrage irrelevant. Neben der Möglichkeit, mit anderen Usern zu diskutieren, würden wir uns allerdings freuen, wenn ihr genau dieses Thema im Kommentarbereich aufgreift und uns dort verratet, welche Spiele ihr auf euren Smartphones am liebsten spielt.Bis Montagmorgen etwa 10:00 Uhr könnt ihr an unserer Sonntagsfrage teilnehmen. Danach wird die Umfrage geschlossen, und wir präsentieren euch das Ergebnis. Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.