Apocryph: Nachfolger im Geiste zu Heretic erhält Demo

Der Entwickler Bigzur Games hat zu seinem bereits am 23. Dezember 2017 angekündigten Titel Apocryph eine Demo veröffentlicht, die den ersten Level umfasst. Bei Apocryph handelt es sich laut dem Studio um einen First-Person-Shooter im Geiste alter Klassiker wie Heretic oder Hexen, in dem ihr die Rolle eines Charakters mit Namen "Der Schiedsrichter" übernehmt, der aus seinem Exil zurückkehrt und seine Heimat in den Händen von Dämonen und Bestien wiederfindet.

Das Spiel soll über via Hubs miteinander verbundene, handgefertigte Level verfügen, die mit allerlei Geheimnissen, Monstern und Fallen gespickt sind. Eure Gegner verwandelt ihr dabei mit diversen Zauberstäben, Nahkampfwaffen und Zaubersprüchen in roten Klump. Munition füllt ihr dabei, wie in den Vorbildern, mit Manaflaschen wieder auf. Auch soll es diverse Relikte im Spiel geben, die euch in Rüstungen hüllen, Schockwellen verschießen oder euch die Fähigkeit zum Doppelsprung verleihen.

Erscheinen soll das Spiel für Windows PCs, ein genaues Erscheinungsdatum existiert noch nicht. Einen Eindruck aus dem kommenden Titel vermittelt euch der nachfolgende Trailer, des Weiteren findet ihr weiter unten den Link zur Demo.