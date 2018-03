Prey: Mysteriöser Teaser veröffentlicht - Erweiterung geplant?

PC XOne PS4

Der Entwickler Arkane Studios hat kürzlich einen mysteriösen Teaser auf dem offiziellen Twitter-Account von Prey (Testnote: 7.5) veröffentlicht, der die Fans in helle Aufregung versetzt. Der nur wenige Sekunden kurze Clip im GIF-Format zeigt zunächst das Logo der TranStar Corporation. Dem Unternehmen gehört bekannterweise die Raumstation Talos 1, die als Schauplatz des Spiels dient. Kurz darauf gibt es einen Kameraschwenk in Richtung Mond.

In den Kommentaren unter dem Tweet spekulieren die Fans bereits munter, was die Entwickler mit dem Teaser andeuten wollen. Da Prey erst im Mai vergangenen Jahres auf den Markt kam, dürfte es für eine Fortsetzung noch zu früh sein. Die Community glaubt daher, dass hier eine Erweiterung für das Hauptspiel angedeutet wird, bei der es uns möglicherweise in irgend eine Forschungseinrichtung auf den Mond verschlägt. Da Bethesda erst kürzlich ihre Teilnahme an der diesjährigen E3 in Los Angeles bestätigte, stehen die Chancen gut, dass wir dort (sollte es sich tatsächlich um einen Zusatzinhalt handeln) erstes Material dazu zu sehen bekommen.