Humble Monthly: Mafia 3, Deus Ex - Mankind Divided und mehr für 10€

Mit dem Beginn des neuen Monats hat Humble auch das neue Monthly-Bundle bekannt gegeben. Dieses Mal erhaltet ihr für den Abschluss des monatlichen Abonnements gleich drei Spiele. Dabei handelt es sich um das Action-Adventure Mafia 3 (Testnote: 7.5) samt dem DLC Zeichen der Zeit, das Action-RPG Deus Ex - Mankind Divided (Testnote. 8.5) und das JRPG God Eater 2 - Rage Burst. Das rund zehn Euro teure Abonnement könnt ihr im Anschluss wieder kündigen. Zusätzliche Kosten entstehen euch dabei nicht und ihr erhaltet alle weiteren Titel, die Humble für dieses Bundle geplant hat. Diese werden nächsten Monat, am 6. April enthüllt.

Die Spiele aus dem letzten Monat sind nun auch bekannt. Neben dem Action-RPG Dark Souls 3 (Testnote: 8.5) samt dem DLC Ashes of Ariandel (Testnote. 8.0), die bereits beim Abschluss des Abos zur Verfügung standen und dem später hinzugefügten Action-Adventure Overgrowth, umfasst das Bundle noch das Roguelike-RPG Lost Castle, den 2D-Plattformer Splasher, die Wirtschaftssimulation Holy Potatoes! We’re in Space?!, das Humble-Original Drawkanoid (als Download), sowie die beiden Adventure-Spiele Aviary Attorney und Last Day of June.