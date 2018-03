Far Cry 5: Kurzfilm „Inside Eden’s Gate“ bald auf Amazon Prime Video

PC XOne PS4

Wie schon zum Launch von Ghost Recon - Wildlands (Testnote: 8.5) wird Ubisoft auch zum nahenden Release von Far Cry 5 (Preview) einen Live-Action-Kurzfilm auf Amazon Prime Video präsentieren. Der „Inside Eden’s Gate“ getaufte Film wird am 5. März erscheinen und folgt drei Videobloggern, die den Gerüchten über einen fanatischen Kult in Hope County auf den Grund gehen. Während sie vermisste Einheimische ausfindig machen und andere seltsame Ereignisse untersuchen, werden sie schließlich auf einen gewissen Joseph Seed treffen ...

Der Kurzfilm wurde in Zusammenarbeit mit Asylum Entertainment produziert und wartet mit professionellen Schauspielern auf, darunter Kyle Gallner (American Sniper), der den Alex (einen der Videoblogger) darstellt und Greg Bryk (A History of Violence), der die Rolle von Joseph Seed persönlich übernimmt. Ein kleiner Teaser stimmt schon Mal auf den Release des Films ein: