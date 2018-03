Far Cry 5: Live-Action-Trailer zeigt Werdegang des Sektenführers

PC XOne PS4

Ubisoft hat einen Live-Action-Trailer zu Far Cry 5 (im Preview) veröffentlicht, in dem wir den Werdegang des Antagonisten Joseph Seeds gezeigt bekommen. Im Zuge einer Wassertaufe erlebt der Sektenführer eine Rückblende, in der er die Gottesdienste des Pastors Jerome besucht, der in der Story von Far Cry 5 eine wichtige Rolle spielen wird. Das durchaus gut produzierte Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen.

Erscheinen wird Far Cry 5 am 27. März für die PS4, Xbox One und den PC. Für uns gilt es, der Sekte von Seeds Einhalt zu gebieten und die in Montana angesiedelte Spielwelt von den religiösen Fanatikern zu säubern. Ganz im Stil der Serie sollen wir dabei viel Handlungsfreiheit haben und können neben der Hauptquest auch Jagen oder Angeln gehen, oder Tiere befreien und zähmen, so dass diese uns helfen.