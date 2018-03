Ubisoft kauft den Brawlhalla-Entwickler Blue Mammoth Games

PC PS4 MacOS

Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft gab heute den Kauf von Blue Mammoth Games bekannt. Das 21-köpfige Entwicklerstudio mit Sitz in Atlanta (Georgia) ist vor allem für das kostenlos spielbare 2D-Plattformer-Kampfspiel Brawlhalla bekannt, das auf Steam zu den meistgespielten Titeln gehört. Das Studio wurde im Jahre 2009 von den beiden MMO-Veteranen Matthew Woomer (City of Heroes, Global Agenda) und Lincoln Hamilton (City of Heroes, Champions Online) gegründet. Ubisoft verspricht sich laut eigener Aussage durch die Übernahme mehr Online-Expertise in den eigenen Entwicklerreihen. Seitens Laurent Detoc, Präsident von Ubisoft NCSA (Nord-, Zentral- und Südamerika) heißt es dazu:

Das Team von Blue Mammoth Games hat große Erfahrungen in der Entwicklung und Ausführung von skalierbaren und wettbewerbsfähigen Multiplayer-Spielen. Sie werden eine großartige Ergänzung zu unseren anderen Studios sein.

Mit Brawlhalla erhalte man zudem laut Detoc ein äußerst beliebten und profitablen Titel, der gut zur eigenen Strategie, die Nutzerbasis zu erweitern und lang anhaltende, unterhaltsame Spielerlebnissen zu liefern, passe. Blue Mammoth Games verspricht sich unterdessen mehr Wachstum und zusätzliche Ressourcen für ihre Entwicklungen. Die Übernahme wurde bereits zum 1. März 2018 abgeschlossen. Weitere Details des Deals wurden nicht offengelegt.