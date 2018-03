CRPG Book Project: Hardcover-Ausgabe in Arbeit / Download endet bald

Kurz nach der Veröffentlichung der finalen Version seines CRPG Book Projects hat Mitautor und Projektleiter Felipe Pepe einen Vertragsabschluss zur Produktion einer Hardcover-Ausgabe seines Werks erreichen können. Wie er im neuesten Blogpost mitteilt, wird eine limitierte Auflage des Computer-Rollenspiel-Nachschlagewerks hergestellt. Die Erlöse sollen wohltätigen Zwecken zu Gute kommen. Genauere Informationen dazu will Pepe schon bald bekannt geben.

In der Zwischenzeit wurde das PDF auf die Version 1.04 upgedatet, wobei Rechtschreibfehler korrigiert, einige Reviews aktualisiert und ein Artikel über das unveröffentlichte RPG Citadel of the Black Sun hinzugefügt wurde.

Allerdings wird das PDF nur noch bis morgen, den 2. März, zum Download bereit stehen. Für die Zeit der Produktion und des Verkaufs der Hardcover-Version wird Felipe Pepe die Datei von seinem Blog entfernen - dies ist Teil seiner vertraglichen Vereinbarung mit dem Hersteller der Print-Ausgabe. Nach Erfüllung des Vertrages soll der kostenlose Download aber wieder angeboten werden.