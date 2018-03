Thimbleweed Park: DLC Ransome Unbeeped erschienen

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Zum Point-and-Click-Adventure Thimbleweed Park (im Test, Note 9.0) von Designer-Legende Ron Gilbert ist kürzlich der DLC Ransome Unbeeped zum Preis von 1,99 Euro erschienen. In der typisch selbstironischen Beschreibung auf den Shop-Seiten von Steam und GOG stellt euch der im Spiel ständig fluchende Clown Ransome die Erweiterung wie folgt vor:

Mit dem neuen Ransome Unbeeped DLC kannst du Thimbleweed Park jetzt in seiner ganzen unzensierten Pracht spielen. Ich rede nicht von neuen Inhalten, gelöschten Szenen oder alternativen Schlussvarianten -- das ist kein ver*Biep*ter Director’s Cut. Du bekommst dasselbe tolle Spiel, aber ohne dass diese ver*Biep*ten Bieper meine Sätze übertönen.

Demzufolge werden also einzelne Worte des Clowns in der (englischen) Sprachausgabe nicht länger mit einem Biep-Ton überblendet, sondern ihr könnt seine Ausbrüche in voller Pracht erleben. Dies gilt jedoch nicht für die Untertitel; diese haben immer noch die bekannten "Bieper".