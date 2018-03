Kurztest: Alto's Odyssey – motivierende Sandboard-Rekordjagd

iOS Android

Je mehr Tricks wir ausführen, desto schneller werden wir und desto länger auch unser Schal.

Tausche Schnee gegen Sand

Noch ein wenig müssen wir uns drehen, dann landen wir zum Grind auf dem Seil.

Vom Ballon-Backflip in den Wallgrind

An Wänden mit diesem Punktemuster können wir nicht nur entlang-, sondern auch hochgrinden. Der hohe Zoom wurde im Fotomodus hinzugefügt.

Tolles Levelsystem

Alle zehn Ränge schalten wir einen neuen Charakter mit speziellen Fähigkeiten frei.

Fazit

Endless-Runner mit Missionssystem

Einzelspieler

Für Einsteiger bis Profis geeignet

Preis für iPhone/iPad: 5,49 Euro (Android geplant)

206 MB (iOS 10.0 oder höher)

Screenshots: GamersGlobal / iPhone 6S

In-App-Käufe: Nein

In einem Satz: Dünen runterasen ganz ohne Great-Sand-Dunes-Besuch.

Drei Jahre ist es her, dass das kanadische Entwicklerteam Snowman mitim iOS AppStore und Android PlayStore einen Überraschungshit landete.Das Spielprinzip war alles andere als neu – im Grunde handelte es sich um einen weiteren Endless Runner: Auf einem Snowboard fuhren wir so weit wie möglich und ohne Sturz einen Hang hinunter und erledigten nebenbei kleine Missionen. Doch wer Alto’s Adventure einmal ausprobierte, war in der Regel schnell überzeugt. Ob Steuerung und allgemeine Spielbarkeit, die zufällig generierten Levels oder der hübsche Grafikstil: Es leistete sich so gut wie keine Mängel.Mithat Snowman nun den offiziellen Nachfolger in den AppStore gebracht. Im Kurztest verraten wir euch, was euch Neues erwartet und ob sich der Kauf auch dieses Mal wieder lohnt.Schon nach wenigen Minuten mit Alto’s Odyssey wird klar: Große Experimente sind die Entwickler nach dem Erstling nicht eingegangen. Die schneebedeckten Berge sind Vergangenheit, stattdessen sausen wir jetzt auf einem Sandboard Dünen in der Wüste hinunter. Die Steuerung, eine der größten Stärken von Alto’s Adventure, blieb unangetastet. Unsere Spielfigur fährt also weiterhin automatisch abwärts, während wir sie dabei ein wenig korrigieren können: Mit einem kurzen Druck aufs Display setzen wir zum Sprung an, bei Gedrückthalten führen wir eine Rückwärtsrolle aus. Durch erfolgreiche Kunststücke bauen wir Tempo auf.Nach kürzester Zeit ist die Steuerung verinnerlicht. Die Kunst liegt nun vor allem darin, Hindernissen wie Felsen oder Lagerfeuern schnell genug mit einem Sprung auszuweichen sowie Backflips und Grinds aneinanderzureihen, um den Punktemultiplikator in die Höhe zu treiben.Die erste große Neuerung in Alto’s Odyssey sind die Heißluftballons. Zwischen ihnen befindet sich in aller Regel ein gespanntes Seil, auf dem wir automatisch gleiten. Springen wir hoch genug und landen direkt auf einem Ballon, katapultiert dieser uns wie ein Trampolin abermals in die Höhe, sodass wir gleich zu einem weiteren Rückwärtssalto ansetzen können.Weitere Abwechslung bieten die befahrbaren Felsen, die wir an einem Pünktchenmuster auf ihrer Oberfläche erkennen. Auch hier reicht das Berühren des Touchpads, und schon setzt unser Sandboard-Held zum Grind an. Mit der richtigen Technik gewinnen wir hier ordentlich an Höhe, um etwa über größere Schluchten zu hüpfen. Unglücklich ist jedoch die Entscheidung, dass wir unseren Finger dafür in die Mitte des Bildschirms legen sollen und dadurch kaum sehen, welches Hindernis als nächstes folgt. Dennoch halten wir die Wallgrinds für ein erfrischendes Spielelement.Motiviert werden wir in Alto’s Odyssey vor allem durch das Missionssystem. Stets werden uns drei Ziele vorgegeben. Am Anfang müssen wir nur wenige hundert Meter zurücklegen, einen doppelten Backflip landen sowie insgesamt drei Schluchten überqueren. Haben wir alle Aufgaben gemeistert, steigen wir um einen Rang auf und erhalten drei neue Ziele. Der Schwierigkeitsgrad wächst sanft, aber stetig. So müssen wir plötzlich Backflips mit Wallgrinds aneinanderketten oder aber die drei Schluchten aus dem vorigen Beispiel in einem einzigen Lauf überspringen.Bis ihr alle 60 Levels mit ihren 180 Missionen erledigt habt, vergehen mehrere Stunden. Durch das zufällige Leveldesign schwingt jedoch auch hin und wieder etwas Frust mit. Uns etwa ist es passiert, dass wir in einem Lauf zwei Vasen zerstören sollten. Allerdings brauchten wir mehrere Versuche, um überhaupt auch nur mal eine zu Gesicht zu bekommen. Wer es lieber entspannter angeht, startet im Menü lieber gleich den von Anfang an freigeschalteten Zen-Modus, in dem es auch nach einem Sturz weitergeht.Grafisch bleibt Alto’s Odyssey dem abstrakten Stil des Vorgängers treu, wobei es in Details ordentlich zulegt. Insbesondere Büsche wirken deutlich feiner ausgearbeitet als noch vor drei Jahren. Die hübschen Tag- und Nachtwechsel sind ohnehin eine Augenweide, der unaufdringliche Soundtrack trägt zusätzlich zur positiven Atmosphäre bei. Ärgerlich ist lediglich, dass unsere Spielfigur auf dem iPhone nur sehr klein dargestellt wird und dadurch bei hohem Tempo schwer zu erkennen ist, wie weit wir uns noch für eine perfekte Landung drehen müssen.Mit Neuerungen hält sich Alto’s Odyssey zurück – neben dem Wüstensetting, den Ballons sowie den Wallgrinds handelt es sich nur um Kleinigkeiten. Das jedoch ändert nichts daran, dass wir wie in Alto’s Adventure gleich in einen motivierenden Sog gezogen werden, sobald wir die App starten. Hier noch ein paar Missionen erledigt, dort einen weiteren Charakter mit neuen Fähigkeiten freigeschaltet und gleich mal einen neuen Punkterekord aufs Sandparkett gelegt – und schon ist wieder eine Stunde auf der Couch rum, ohne dass wir es gemerkt hätten.