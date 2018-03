Detroit - Become Human: Release-Termin steht fest

PS4

Quantic Dream gab heute den Release-Termin für den kommenden Sci-Fi-Noir-Thriller Detroit - Become Human (Preview) bekannt. Wie der Studio-CEO David Cage auf dem Playstation Blog angibt, wird der Titel ab dem 25. Mai dieses Jahres exklusiv für die PS4 erhältlich sein.

Die Geschichte von Detroit - Become Human dreht sich um die drei Androiden Kara, Connor und Markus. Obwohl ursprünglich dazu erschaffen, den Menschen einfach zu gehorchen, entwickeln die Maschinen bald ihre eigenen Gefühle und müssen fortan entscheiden, wer sie sein und wie sie leben wollen. Connor ist ein Prototyp und arbeitet gemeinsam mit seinen menschlichen Kollegen als Kriminalermittler an Fällen, in die Androiden involviert sind. Kara befindet sich durch einen Vorfall in der Familie, die sie erworben hat, auf der Flucht, während Markus als Anführer einer rebellischen Gruppe von Androiden auf eine Revolution aus ist. Als Spieler steuert ihr alle drei Charaktere, wobei alle eure Handlungen und Entscheidungen Konsequenzen haben und sich auf den Verlauf der Geschichte und das Schicksal der Protagonisten auswirken sollen.

Neben der Standardversion des Spiels, die bereits über teilnehmende Händler, wie Amazon und in Kürze auch über den Playstation Store vorbestellt werden kann, wird es auch eine Deluxe Edition geben. Diese wird noch zusätzlich das Adventure Heavy Rain (Testnote: 9.0) enthalten.