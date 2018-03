Ni No Kuni 2: 10 Minuten Gameplay mit Tani im neuen Video

PC PS4

Mit dem nahenden Release von Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (Preview) zeigen das Entwicklerstudio Level-5 und der Publisher Bandai Namco Entertainment immer mehr Videomaterial aus dem Spiel. Nachdem kürzlich ein zehnminütiges Video das Gameplay mit Roland zeigte, wurde nun auch ein Clip veröffentlicht, der sich auf Tani fokussiert.

Tani ist die Adoptivtochter des Himmelspiraten Batu, der in dem Video ebenfalls einen Auftritt hat. Im Verlauf des Videos erkundet Tani die Spielwelt und kämpft sich bis in die Stadt Goldpaw („Goldpfote“) vor, wo ihr auch eine kurze Einführungssequenz zu sehen bekommt. Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs hat vor Kurzem den Goldstatus erreicht und wird wie geplant pünktlich zum 23. März 2018 für PC und die PS4 erhältlich sein.