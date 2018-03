The Blackout Club: Neues Koop-Horror-Adventure von Bioshock-Machern

PC XOne PS4

Mit The Blackout Club hat das Entwicklerstudio Question ein neues kooperatives Survival-Horror-Adventure für PC und Konsolen angekündigt. Der Titel entführt euch in eine kleine beschauliche Stadt, in der sich ein großes Geheimnis verbirgt. Die Geschichte des Spiels dreht sich um eine Gruppe von Jugendlichen, die ein seltsames Erlebnis verbindet. Jeder einzelne Teenager verlor das Bewusstsein und wachte ohne Erinnerungen an einem fremden Ort auf.

Da weder Eltern, noch Lehrer, oder die Polizei bereit ist, ihnen zu glauben, beschließen sie der Sache selbst auf den Grund zu gehen und entdecken schon bald, dass sich direkt unter der idyllisch wirkenden Stadt ein ganzes Labyrinth von bizarren Tunneln verbirgt, aus denen eine unheimliche, verwirrende Musik dringt. Sie übernehmen die Rolle eines der Teenager und als auch euer engster Freund verschwindet und eine mysteriöse Gruppe von Erwachsenen euch zu eliminieren versucht, ist es Zeit zurückzuschlagen, ihre Aktivitäten auf Kamera festzuhalten und ihre Machenschaften so der Öffentlichkeit zu offenbaren. Dafür müsst ihr allerdings die gefährlichen Tunnel und die Umgebung der Nachbarschaft nach den Beweisen durchsuchen.

Das Spiel kann im Koop mit bis zu vier Spielern gespielt werden. Die Missionen werden dabei zufallsgeneriert und jede Nacht startet ein neues Abenteuer, bei dem ihr neue Hinweise findet und neue Abschnitte der Tunnel und der Umgebung erkundet. Jeder Charakter kann durch eine Reihe von Kräften und Ausrüstungsgegenständen angepasst werden. So lassen sich etwa Gadgets, wie Drohnen und Fallen einsetzen, um Feinde zu überlisten und in eurem Versteck könnt ihr nach jedem Missionsende im Level aufsteigen und neue Fähigkeiten erlernen.

Das Entwicklerstudio Question wurde von den beiden Veteranen der Branche Stephen Alexander und Jordan Thomas gegründet. Beide waren in der Vergangenheit unter anderem an der Entwicklung von Bioshock 2 (Testnote: 8.5) und Bioshock Infinite (Testnote: 9.0) beteiligt. Das Team besteht zudem aus weiteren erfahrenen Entwicklern, die an Spielen, wie Dishonored - Die Maske des Zorns (Testnote: 8.5), Thief - Deadly Shadows, South Park - Der Stab der Wahrheit (Testnote: 8.5), Neon Struct, Eldritch und Prey (Testnote: 7.5) gearbeitet haben. The Blackout Club soll im kommenden Jahr für PC (Steam), Xbox One und die PS4 erscheinen.