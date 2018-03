Shenmue 3 wird ein offenes Ende haben, Shenmue 4 geplant

PC PS4

Der Schöpfer der Shenmue-Spielreihe Yu Suzuki hat in einem Interview mit dem französischen Magazin Gamers Flag, im Rahmen der diesjährigen Monaco Anime Game International Conference, über das Ende des kommenden dritten Teils der Serie gesprochen. Wie er verriet, wird Shenmue 3 mit einem offenen Ende aufwarten, um die Geschichte in Shenmue 4 weitererzählen zu können: „Das Ende wird offen für eine Fortsetzung sein“, so der Entwickler.

Auf das Nachhaken des Magazins, ob tatsächlich bereits mehr als drei Spiele geplant seien, sagte Suzuki: „Ja, es war uns einfach nicht möglich die Geschichte zu einem Ende zu bringen, ohne dabei Teile der Story zu entfernen“. Wie der Macher allerdings versicherte, werden die Fans auf das vierte Spiel nicht so lange, wie auf das dritte warten müssen. Wann Shenmue 3 konkret erscheint, ist nach wie vor nicht bekannt. Fest steht lediglich, dass es noch 2018 sein wird.