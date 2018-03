Ion Maiden: Neues Spiel im Retro-Look von 3D Realms

PC Linux MacOS

Kürzlich hat der Publisher von Duke Nukem 3D, 3D Realms, 22 Jahre nach der Veröffentlichung ihres ersten Titels, ein neues Spiel im Steam-Early-Access-Programm veröffentlicht. Der Name des selbsternannten "Old-School First-Person-Shooter" ist Ion Maiden. In diesem übernehmt ihr die Rolle von Shelly "Bombshell" Harrison, welche ihr bereits im isometrischen Shooter Bombshell gesteuert habt.

Käufer des Early-Access-Titels soll eine mehrstündige Singleplayer-Kampagne erwarten. Das Besondere dabei ist, dass der Ego-Shooter nicht auf eine fotorealistische Engine setzt, sondern mit der selben Engine läuft wie damals beispielsweise Duke Nukem 3D und Shadow Warrior – der Build Engine. Nach dem Community-Update auf Steam wurden viele Verbesserungen an der Engine vorgenommen, doch ist die Pixel-Grafik davon unberührt geblieben, um das Retro-Gefühl von damals zu erhalten. Entwickelt wird Ion Maiden von Voidpoint und soll noch im dritten Quartal dieses Jahres für den PC (sowie Mac und Linux) als Vollversion erscheinen.

Solltet ihr Interesse an Ion Maiden haben, könnt ihr den Titel aktuell mit zehn Prozent Rabatt für 17,99 Euro auf Steam erwerben. Außerdem soll der Titel auch in Kürze auf der DRM-freien Plattform GOG erhältlich sein. Darüber hinaus bietet auch der Publisher auf seiner Webseite eine Kopierschutz-freie Version des Spiels an. Einen Einblick in das Spielgeschehen liefert euch der Launch-Trailer, den ihr direkt unter dieser News ansehen könnt.