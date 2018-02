Horizon - Zero Dawn hat sich im ersten Jahr 7,6 Millionen mal verkauft

PS4

Horizon - Zero Dawn ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Horizon - Zero Dawn ab 48,06 € bei Amazon.de kaufen.

Auf den Tag genau vor einem Jahr wurde Horizon - Zero Dawn (im Test: Note 8.5) in den USA veröffentlicht. Passend zur Feier des Tages gab Guerilla Games jetzt im Playstation Blog die offiziellen Verkaufszahlen des Actionspiels bekannt. Demnach konnten in den ersten zwölf Monaten beachtliche 7,6 Millionen Exemplare von Horizon abgesetzt werden. Damit konnten die Verkäufe von 2,6 Millionen Einheiten nach den ersten zwei Wochen nochmals verdreifacht werden.

Als Dankeschön stehen ab morgen im Playstation Store ein kostenloses Avatar-Pack für die PS4 mit Motiven der Charaktere aus Horizon sowie ein Theme für eure Benutzeroberfläche zum Download bereit. Darüber hinaus sind weitere Aktionen für die kommende Woche geplant, über die sich der Entwickler aber noch bedeckt hält.

Zusätzlich lockt vom 1. bis zum 11. März der PlayStation Gear Store mit Rabatten zu Horizon-Artikeln. Der Soundtrack in der Collector's Edition auf Vinyl wird etwa 40 Prozent günstiger angeboten, das Artbook gibt es dann mit einem Preisabzug von 20 Prozent.