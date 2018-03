Gewinner der Premium-Verlosung im Februar 2018

Das neue Jahr rauscht nur so vorbei, es kommt uns vor als hätte jemand an der Uhr gedreht. Fast schon witzig, dass im März 2018 die Uhren wieder auf Sommerzeit umgestellt werden, was längere Tage mit sich bringt, es wird einfach später dunkel und die Abende sind nicht mehr so kuschelig-düster. Zum Glück sind wir mit unserer Premium-Verlosung zur Stelle, um unseren lieben Premium- und Premium-Plus-Usern die letzten dunklen Feierabende durch ein gewonnenes Videospiel zu versüßen, bevor die Sonne wieder erbarmungslos in unsere Monitore scheint. Folgende Abonnenten können sich in den kommenden Tagen auf Besuch vom Postboten oder einen Code im Postfach freuen:

Woldemor (Abonnent seit Oktober 2014) gewinnt Dynasty Warriors 9 (PS4)

(PS4) Nobby_Nobbs (Abonnent seit April 2011) gewinnt The Surge (PC)

(PC) spooky74 (Abonnent seit März 2015) gewinnt Star Wars - Battlefront 2 (Xbox One)

(Xbox One) jguillemont (Abonnent seit Februar 2012) gewinnt Resident Evil 7 Gold Edition (PS4)

(PS4) Multi2k12 (Abonnent seit März 2013) gewinnt Madden NFL 18 (Xbox One, Code)

Falls dieses Gewinnspiel für euch noch nicht Grund genug ist, zukünftig zum Kreis der GamersGlobal-Premium-Nutzer hinzuzustoßen, sei noch einmal daran erinnert, dass dies nur ein kleines Goodie ist. Die eigentlichen Vorteile einer Premium-Mitgliedschaft sind wesentlich vielfältiger, darunter das Ansehen der Stunde der Kritiker und "faire Werbefreiheit" ohne Adblocker. Welche Vorteile es sonst noch gibt, erfahrt ihr auf dieser Seite.