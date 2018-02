Mutant Year Zero - Road to Eden: Taktik-RPG im Xcom-Stil von Funcom

PC XOne PS4

Nachdem Funcom bereits im Vorfeld eine Countdown-Website für eine Neuankündigung eingerichtet hatte, wurde das mysteriöse Spiel soeben offiziell enthüllt. Dabei handelt es sich um Mutant Year Zero - Road to Eden, ein Taktik-RPG, das Story, Erkundung, Schleich-Elemente, sowie strategische rundenbasierte Kämpfe im Stile der Xcom-Spiele miteinander verbinden soll.

Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Gruppe von Mutanten und erkundet eine „post-humane“ Welt voller verlassener Städte, zerfallener Highways und überwucherter Landschaften. Euer Hauptquartier ist die Ark, eine in Neonlicht getauchte Oase mit miesen Ruf und fragwürdigen Charakteren, wo ihr eure Vorräte auffüllen und das nächste Abenteuer planen könnt.

Die Entwickler versprechen eine Vielzahl erlernbarer Fähigkeiten und Mutationen, dynamische Umgebungen mit zerstörbaren Elementen und ein abwechslungsreiches Waffenarsenal, das von einer provisorischen Schleuder, über Donnerbüchsen, bis hin zu Hochleistungsgewehren reicht. Auch verschiedene Ausrüstungsgegenstände, wie etwa kugelsichere Polizeiwesten und stachelbewehrte Metallrüstungen, können im Verlauf des Spiels freigeschaltet werden.

Erschaffen wurde Mutant Year Zero - Road to Eden von einem Team, das unter anderem ehemalige Designer von Hitman (Testnote: 9.0) umfasst. Der Release ist in diesem Jahr für PC, Xbox One und die PS4 geplant. Einen ersten Trailer gibt es ebenfalls zu bestaunen: