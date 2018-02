Chrono Trigger überraschend auf Steam veröffentlicht

PC

Chrono Trigger ab 11,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Chrono Trigger ab 44,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ohne große Ankündigung hat Square Enix Chrono Trigger (im User-Artikel) auf Steam veröffentlicht. Das einst 1995 für SNES veröffentlichte Rollenspiel basiert auf dem PC auf der 2011 erschienenen iOS- und Android-Version, die um weitere Inhalte wie die aus der DS-Fassung bekannten zwei neuen Dungeons ergänzt wurde. Darüber hinaus enthält die Steam-Fassung eine überarbeitete Grafik und Sound, Steuerungsoptionen für Controller sowie Maus und Tastatur und eine Autospeicherfunktion. Für Chrono Trigger werden auf Valves Verkaufsplattform 14,99 Euro aufgerufen. Bis zum 2. April erhaltet ihr für diesen Preis automatisch die Limited Edition, die zusätzlich ein Medley aus fünf Musikstücken, ein digitales Booklet vom Komponisten Yasunori Mitsuda sowie sechs Desktophintergründe mitbringt.

Ersten Berichten von Käufern zufolge hat die Umsetzung auf dem PC allerdings noch mit zahlreichen Problemen zu kämpfen. So soll es aktuell Bugs geben, und die Benutzeroberfläche schlecht an den PC angepasst sein. Auch über die nicht abschaltbaren Grafikfilter finden sich zahlreiche Beschwerden. In den Grafikeinstellungen sollt ihr zudem lediglich die Auflösung verändern können.

Zusätzlich erhielten auch die iOS und Android-Fassungen nach mehr als zwei Jahren ein neues Update, mit der die Änderungen eingepflegt werden, die in die PC-Fassung integriert wurden. So könnt ihr nun unter anderem auch auf dem Smartphone mit Controllern spielen, den Spielstand automatisch speichern lassen und Erfolge freischalten.