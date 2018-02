Outlast 2: Termin und Preis für die Switch, Download-Größe bekannt

PC Switch XOne PS4

Anfang Dezember vergangenen Jahres kündigte das Team von Red Barrels Games eine Umsetzung seines Survival-Horror-Adventures Outlast 2 (Testnote: 7.5) für die Nintendo Switch an. Nun gaben die Macher auch einen konkreten Release-Termin bekannt. Das Spiel wird demnach im kommenden Monat, ab dem 27. März 2018, für die Hybrid-Konsole erhältlich sein.

Der Titel lässt sich bereits via eShop vorbestellen. Der Preis liegt bei 29,99 Euro. Die Downloadgröße der digitalen Version beträgt 9,6 GB. Outlast 2 ist die Fortsetzung zum 2013 erschienenen Outlast (Testnote: 7.5), das seit gestern zusammen mit dem dazugehörigen DLC Whistleblower als 24,99 Euro teures Outlast: Bundle of Terror für die Switch erhältlich ist.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle des Kameramanns Blake Langermann, der gemeinsam mit seiner Frau Lynn als Enthüllungsjournalist arbeitet. Als die beiden einen Mord an einer schwangeren Frau untersuchen, führen sie ihre Ermittlungen in die Wüste Arizonas. Bei ihrer Ankunft stürzt ihr Helikopter jedoch ab, wodurch die beiden getrennt werden. Die Suche nach seiner Frau führt Blake in ein abgelegenes Dorf. Schon bald stellt er fest, dass dieser Ort von einer sadistischen Sekte beherrscht wird. Für Blake beginnt der Kampf ums Überleben.