Scavengers: Neues Spiel ehemaliger Halo- und Battlefield-Entwickler angekündigt

PC

Josh Holmes, ehemaliger Studioleiter und Creative Director für das Halo-Franchise bei 343 Industries, hat mit Midwinter Entertainment ein eigenes Studio gegründet. Das erste Projekt wurde Scavengers getauft und soll ein Multiplayer-Survival-Shooter in einer fiktiven, zukünftigen Eiszeit werden. Unterstützt wird Holmes bei der Umsetzung von einigen Veteranen aus der Computerspiel-Branche, die zuvor an Titeln bekannter Computerspiel-Serien wie Halo, Battlefield oder Call of Duty gearbeitet haben.

In Scavengers erkundet ihr im Team eine Map, auf der ihr euch gegen weitere Teams sowie hunderte von, ebenfalls in Gruppen organisierten, KI-Feinden durchsetzen müsst. Mit den menschlichen Teams sollt ihr auch Bündnisse eingehen können, um so gemeinsam besser gegen die weiteren Kontrahenten zu bestehen. Als Inspiration für ihr Erstlingswerk geben die Entwickler den Warzone-Modus von Halo 5 - Guardians (zum Test, Note: 8.5) an. In dem frisch veröffentlichten Ankündigungs-Video am Ende dieser News, geben sie euch auch persönlich einen ersten Einblick in die frühe Entwicklung ihres Spiels.

Als Basis für Scavengers dient die Unreal Engine 4 sowie SpatialOS der Firma Improbable. Ein Zeitraum für die Veröffentlichung oder für welche Plattformen das Spiel erscheinen soll, wurde bisher noch nicht bekanntgegeben.