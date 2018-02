Humble-Brawler-Bundle mit verschiedenen Prügelspielen gestartet

Humble bietet in seinem Store derzeit das Brawler-Bundle an, das verschiedene Prügelspiele, darunter Street Fighter X Tekken, Skullgirls, Guilty Gear Xrd - Sign, Arcana Heart 3 und Blazblue - Continuum Shift Extend (im User-Test) umfasst. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt euren Betrag zwischen den Entwicklern, Humble Tip und Direct Relief, sowie einer weiteren Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Nachfolgend die Spiele im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,82 Cent):

Blazblue - Continuum Shift Extend

Guilty Gear XX Accent Core Plus R

Skullgirls + Soundtrack

25 Prozent Rabatt auf Them's Fightin' Herds

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 5,61 US-Dollar (4,56 Euro):

Arcana Heart 3

Street Fighter X Tekken

Ab einem Beitrag von mehr als 9,00 US-Dollar (7,32 Euro):