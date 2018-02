Metro Exodus: Entwickler über Engine-Verbesserungen und XOne-X-Version

PC XOne PS4

Jon Bloch, Executive Producer von 4A Games, hat in einem Interview mit Game Informer über die Verbesserungen gesprochen, die das Team für die Entwicklung des kommenden Ego-Shooters Metro Exodus an der hauseigenen Grafikengine vorgenommen hat. Der grafische Motor konnte bereits 2010 in Metro 2033 (Testnote: 8.5) beeindruckende visuelle Qualität auf den Bildschirm zaubern und die weiterentwickelte Version setzte 2013 mit Metro - Last Light (Testnote: 8.5) noch einen drauf. Verschiedene Magazine nutzten die beiden Titel als Benchmark und wie Bloch erklärte, möchte man das Gleiche mit Exodus erreichen: „Hoffentlich werden wir die Metro-Spiele als den Standard für die Benchmark-Bedürfnisse aller Leute beibehalten können. Wir lieben es, Grafikkarten hochzujagen“, so der Entwickler.

Um das zu erreichen, wurde die Engine abermals generalüberholt und mit modernen Technologien versehen. Die neue Version bietet unter anderem Physik-basiertes Rendering, ein überarbeitetes Beleuchtungssystem, sowie Full-Facial-Capture für cineastische Zwischensequenzen. Da es in Metro Exodus erstmals zurück auf die Oberfläche geht und das Spiel mit großen offenen Gebieten aufwarten wird, kann die Engine nun auch Tag- und Nachtzyklus, dynamische Wettereffekte und verschiedene simulierte Biome darstellen.

Game Informer konnte bei einem Studiobesuch bereits einen ausführlichen Blick auf den Titel werfen und stellte nach eigenen Angaben starke Verbesserungen bei den Charaktermodellen, Umgebungen und den Animationen der Charaktere und Kreaturen fest. Selbst im Vergleich zu den zuletzt veröffentlichten Redux-Versionen der beiden Vorgänger in vollen Details soll der grafische Sprung deutlich sichtbar sein. Zwar können die PC-Spieler mit High-End-Rechnern aus Metro Exodus grafisch das Meiste herausholen, wie die Entwickler jedoch versichern, werden die Konsolenspieler mit den Umsetzungen zufrieden sein. So soll die Xbox-One-X-Fassung des Spiels native 4K und vollen HDR-Support bieten. Auch die PS4-Pro-Version soll von der Anpassungsfähigkeit der 4A-Engine profitieren, auch wenn hier noch keine Details vorliegen. Metro Exodus wird im dritten Quartal dieses Jahres für PC und die beiden Konsolen erscheinen.