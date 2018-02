Devil May Cry: Twitch-Geschenk-Aktion verschoben

PC 360 XOne PS3 PS4

Twitch-Prime-Nutzer sollten ab dem 27. Februar über die Twitch-Desktop-App kostenlos in den Genuss der Originalversion von Devil May Cry kommen. Wie der japanische Publisher Capcom jetzt über Twitter bekanntgegeben hat, wird sich die Aktion um eine Woche nach hinten verschieben und nun zwischen dem 6. März und 3. April stattfinden. Die Verschiebung wird damit begründet, dass es sich um "unvorhersehbare technische Schwierigkeiten" handeln soll, die den vorzeitigen Release nicht möglich machten.

Die Devil May Cry HD Collection soll am 13. März diesen Jahres als digitaler Download und in einer Retail-Fassung für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein. Darin enthalten sind die drei Spiele: Devil May Cry, Devil May Cry 2 und Devil May Cry 3 - Dante's Awakening. Wie die seit 2012 erhältlichen Versionen für Playstation 3 und Xbox 360, werden die Spiele in der Special-Edition-Version vorliegen. Der digitale Download wird für 29,99 Euro zu haben sein und die Retail-Fassungen schlagen mit 34,99 Euro zu Buche.