Xbox One X: Enhanced-Updates für vier weitere Xbox-360-Titel und mehr

Wie Microsoft vor wenigen Stunden via Xbox Wire bekannt gab, wurden vier weitere Titel aus der Xbox-360-Ära mit Enhanced-Updates für die Xbox One X ausgestattet. Bei den Spielen handelt es sich um CD Projects Rollenspiel The Witcher 2 - Assassins of Kings (Testnote: 8.5), Playground Games’ Rennspiel Forza Horizon (Testnote: 8.0), Lionhead Studios’ Action-Adventure Fable Anniversary (Testnote: 6.5) und Realtime Worlds’ Open-World-Actiontitel Crackdown.

Alle vier Titel sind ab sofort Teil des Xbox-One-Abwärtskompatibilitätsprogramms und sollen durch höhere Auflösung und Pixelanzahl eine bessere Figur auf der Konsole machen. Insgesamt umfasst die Liste somit elf Enhanced-Xbox-360-Spiele. Zuvor wurden bereits Assassin’s Creed (im User-Artikel), Fallout 3, Gears of War 3 (Testnote: 9.0), Halo 3, Mirror’s Edge (im User-Artikel), The Elder Scrolls 4 - Oblivion und Skate 3 (Testnote: 9.0) mit den Enhanced-Updates versehen.

Darüber hinaus fügte Microsoft eine neue Funktion für die Konsole ein. Ab sofort könnt ihr bei einem Enhanced-Spiel selbst bestimmen, ob ihr die erweiterte Grafikqualität nutzen oder das Spiel im Originalzustand erleben wollt. Die Standardeinstellung ist die Enhanced-Variante, die höhere Auflösung und Pixelanzahl, sowie verbesserten Texturen und Kantenglättung bietet. Schaltet ihr die Verbesserungen ab, werden die Spiele laut Microsoft wie auf der Xbox One oder Xbox One S aussehen. Nach jeder Änderungen muss das Spiel einmal neu gestartet werden.