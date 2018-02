Amerikanische Spieleboxen erhalten Hinweis auf Mikrotransaktionen

Die ESRB, die für die USA und Kanada zuständige Einrichtung für die Vergabe von Altersfreigaben, gibt bekannt, dass man in naher Zukunft auf der Verpackung von Spielen und auf den Produktseiten von Downloadshops auf In-Game-Einkäufe hinweisen wird. Laut der ESRB fallen darunter sämtliche Inhalte, die sich innerhalb eines Spiels hinzukaufen lassen, also nicht nur Lootboxen und optische Items, sondern auch Story-DLCs oder Season Passes.

Wie Gamespot berichtet, soll der Warnhinweis mit dem Namen "In-game purchases" in der Nähe der Altersfreigabe, also links unten auf der Vorderseite der Spielebox, angebracht werden. Eine Spezifizierung, um welche Art des In-Game-Kaufs es sich handelt, wird es nicht geben. Als Begründung hierfür gibt die ESRB an, dass man Eltern hauptsächlich darauf hinweisen wolle, wenn diese Möglichkeit generell besteht. Auf die Frage, ob demnächst nicht alle Spiele solch einen Hinweis benötigen, entgegnete die ESRB-Präsidentin Patricia Vance lediglich, dass es auch Spiele ohne In-Game-Käufe gebe.