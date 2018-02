PC XOne PS4

Mit dem letzten Update wurde der Testvergleich um die Wertungen von Gamestar ergänzt.

In unserem Noten-Vergleich zu Metal Gear Survive führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), Gamona.de, GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Metal Gear Survive

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players - Nicht getestet* Computer Bild Spiele - Nicht getestet* Gamona 5.0

v. 10 Metal Gear im Namen holt zwar die Fans auf den Plan, enttäuscht aber gewaltig nach ein paar Spielstunden, da der Titel keineswegs vergleichbar mit anderen Teilen der Reihe ist. Noch dazu lassen mich die etlichen Mikrotransaktionen im Spiel sauer aufstoßen. GameStar /

GamePro 64

v. 100 Sowohl das triste Setting als auch Story und Gegnerdesign wirken erschreckend seelenlos, Survive vermengt lediglich einige [...] Mechaniken, von denen sich die Entwickler scheinbar Zuspruch von einer bestimmten Klientel erhofften. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

- Nicht getestet* Spieletipps 66

v. 100 Ich habe wirklich den Eindruck, das Spiel ist absichtlich so unausbalanciert aufgebaut, um mich zur Investitionen [...] zu verführen. [...] Ob und wie Survive sein Dasein als Teil des Metal-Gear-Universums rechtfertigt, will ich gar nicht erst ausführen. GamersGlobal 6.0

v. 10 Freunden von hardcorigen Survival-Actionspielen kann ich Metal Gear Survive trotz des potenziell hohen Frustfaktors mit Einschränkungen empfehlen. Die Spielmechanik bietet abseits des komplexen Crafting- und Survival-Systems wenig.

Durchschnittswertung 6.0 *Zuletzt überprüft: 28.2.2018, 18:10 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.